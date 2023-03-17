Театр «Сатирикон» проведет благотворительный показ спектакля «Гроза»

Фото: Пресс-служба театр «Сатирикон»

Театр «Сатирикон» 6 апреля проведет благотворительный показ спектакля «Гроза». Средства, полученные от продажи билетов, передадут фонду «Дорога Жизни». Организация помогает детям, живущим в отдаленных интернатах и детских домах, где не хватает врачей и медицинского оборудования.

«Гроза» является одной из самых свежих премьер «Сатирикона». Постановщиком спектакля стал художественный руководитель театра Константин Райкин. Помимо того, в апреле отмечается двухсотлетие автора пьесы — драматурга А.Н.Островского. «Сатирикон» решил провести благотворительный показ из-за значимости «Грозы» и ажиотажа поставновки, ведь она удерживает зрительский интерес и собирает положительные отзывы от зрителей уже на протяжении полугода. Каждый, кто посетит спектакль 6 апреля во Дворце на Яузе, сможет внести свой вклад в помощь детям из отдаленных детских домов, которым помогает фонд «Дорога Жизни».

В театре на Таганке в Москве 7 марта состоялась премьера спектакля «Утиная охота» по одноименной пьесе Александра Вампилова. Постановка была создана под руководством режиссера-хореографа Анны Закусовой. Эскиз спектакля был показан осенью 2022 года и стал первой постановкой, вошедшей в основной репертуар в рамках режиссерской лаборатории «Ликбез».

Ранее на сцене театра имени Моссовета в Москве состоялась премьера спектакля Андрея Кончаловского «Супружеская жизнь. Перестройка» по пьесе Ингмара Бергмана. Показ прошел за несколько дней до столетия театра. Главную роль в постановке исполняет заслуженная артистка России Юлия Высоцкая.