Стали известны основные темы форума РИФ 2023

Фото: Пресс-служба РАЭК

Российский интернет-форум РИФ 2023, организованный РАЭК при поддержке Минцифры России, состоится с 24 по 26 мая в пансионате «Лесные дали». На платформе мероприятия объединятся специалисты и собственники высокотехнологичного бизнеса, а также государственные представители. Директор РАЭК Сергей Гребенников заявил, что главной темой форума станет построение будущего на основе технологий.

Ключевая тема — построение технологического будущего. Это будущее невозможно без качественных интернет-сервисов, экосистем, IT-компаний, инноваций. Но главное — оно невозможно без IT- и диджитал-специалистов, которые, я уверен, у нас лучшие в мире. И всех их мы собираем на площадке майского РИФ уже 24-26 мая, — отметил Гребенников.

На пресс-конференции ТАСС 29 марта представили итоги пятой волны опроса РАЭК «Настроения IT-специалистов». В топ-3 востребованных мер поддержки вошли отсрочка от призыва на военную службу и частичной мобилизация, льготная ставка и обнуление ставки по налогу на прибыль для компаний. 45% респондентов выразили уверенность в будущем отечественного IT. При этом многие специалисты переживают из-за собственных амбиций и карьерных перспектив. Только 30,1% опрошенных испытывают исключительно положительные ощущения.

Главный аналитик РАЭК Мария Сайкина анонсировала презентацию исследования «Экономика Рунета» на РИФ 2023. Данные опроса станут основой для решений по отрасли на высоких уровнях управления. Исследование построено на данных 17 рынков интернет-экономики, которые разделили на четыре сегмента: «Маркетинг и реклама», «Электронная коммерция», «Инфраструктура» и «Цифровой контент».

АНО «Цифровая экономика» выступает в роли соорганизатора форума и планирует ряд контентных интеграций в программу, а также в фестивальную часть. Генеральный директор Сергей Плуготаренко отметил, что предложенные идеи на РИФ 2023 будут интегрированы и рассмотрены в мероприятиях ЦИПР и ПМЭФ. Конференция «Э+кадры» в рамках интернет-форума направлена на поиск новых специалистов и разработку отраслевых позиций.

Посетители также смогут ознакомиться с фестивальной программой. На форуме выступят группа «Браво», певица Линда и «Отпетые мошенники». 26 мая участников ожидает насыщенная вечерняя программа. Гребенников отметил, что будет подготовлена выставочная зона со стендами для демонстрации новых сервисов и аналогов иностранных сервисов, которые создали отечественные разработчики, и с проектами крупных компаний, которые помогут обеспечить технологическое лидерство страны.

Ранее стало известно, что в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» в Москве с 4 по 14 апреля пройдет XXIV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В рамках сессий обсудят развитие искусственного интеллекта в России, влияние антироссийских санкций на экономику, проблемы внутренней миграции