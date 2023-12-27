Стал известен состав участников шоу «Золотой граммофон» в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 25 февраля 2024 года пройдет музыкальное шоу обладателей XXVIII премии «Золотой граммофон». В концерте примут участие Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Артур Пирожков, Artik & Asti, Митя Фомин, Наталья Подольская и многие другие исполнители.

Как уточняют организаторы, в списке артистов возможны дополнения и изменения. Ведущими мероприятия станут Николай Басков и Елена Север. По словам представителя «Русской Медиагруппы», музыкального продюсера Светланы Столповских, «Золотой граммофон» уже 28 лет становится подведением музыкальных итогов года, удивляя зрителей масштабными номерами и яркой сценографией.

Мы рады представить самое грандиозное музыкальное шоу «Золотой граммофон» жителям Санкт-Петербурга. <...> Для нас очень важно, чтобы жители разных городов России могли смотреть вживую музыкальные шоу высочайшего качества, — подчеркнула Столповских.

Ранее в студии телеканала RU.TV прошел праздничный патриотический концерт «С Новым годом, Родина!». Участники, в том числе Виктория Дайнеко и группа «Рондо», исполнили песни о любви к Родине и рассказали о собственном понимании гражданского долга.