Российский нацпроект «Производительность труда» могут расширить на ЕАЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе II Евразийского экономического форума, организованного Фондом Росконгресс, в рамках сессии «Евразийская интеграция: опыт повышения производительности труда» замминистра экономического развития России Мурат Керефов рассказал о реализации нацпроекта «Производительность труда». Страны-участницы ЕАЭС обсудили возможность расширения проекта для интеграции рынков. Советник президента АО «Кыргызиндустрия» Вероника Исаева подчеркнула, что важно развивать совместные инициативы.

Следует рассмотреть вопрос расширения границ реализации нацпроекта на Союз. Предлагаем сформировать региональные отделения по типу Федерального центра компетенций в государствах-членах ЕАЭС за счет фонда поддержки кооперационных связей. Ведь успех кооперационных проектов в большей степени определяет грамотная эффективная организация труда на производстве. Это важно для создания совместных кооперационных проектов, снижения импортозависимости, создания совместных продуктов, — подчеркнула Исаева.

Керефов поделился с участниками сессии, что задача на 2023 год уже была выполнена — к проекту присоединились 4,7 тысяч отечественных компаний. Он пояснил, что на предприятия выходят эксперты, которые помогут повысить производительность труда. Еще 2,8 тысяч заявок находятся на рассмотрении. Керефов заявил, что таким образом формируется новая производственная культура.

Представители стран-участниц ЕАЭС выразили заинтересованность в масштабировании опыта России. По данному направлению ведется работа с Белоруссией. На данный момент проводятся консультации, которые в том числе затрагивают вопросы по созданию республиканского центра компетенций в сфере производительности труда.

В рамках II Евразийского экономического форума ранее были определены дальнейшие направления сотрудничества стран — участниц ЕАЭС. Главными из них были названы промышленное и научно-технологическое взаимодействия.