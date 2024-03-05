«Остров Мечты» поздравит посетительниц с 8 Марта «Остров Мечты» подготовил большую праздничную программу к 8 Марта

Фото: Остров мечты

В Международный женский день московский парк развлечений «Остров Мечты» подготовил большую бесплатную праздничную программу. В городском променаде парка гостей будут ждать представления циркачей, выступления музыкантов, а также мастер-классы и поздравления с цветами.

Праздник начнется в полдень с барабанного шоу на центральной площади «Москва» в городском променаде. Участницы исполнят ритмичные композиции на необычных прозрачных музыкальных инструментах. С 12:00 до 18:00 новые персонажи «Острова Мечты» Дримчики и мимы будут поздравлять с праздником посетительниц и вручат им более 500 тюльпанов. Кроме того, для гостей с интерактивной программой выступит «бродячий» оркестр.

Также для посетительниц организуют мастер-классы от профессионального визажиста, который в 12:30 и 14:30 познакомит всех желающих с последними тенденциями макияжа, расскажет про основы ухода за кожей и поможет подобрать базовую косметичку на любой бюджет.

В 13:30 начнется цирковое представление с участием жонглеров, эквилибристов, акробатов и танцоров. Артисты исполнят танцевальные номера в сопровождении живого вокала и удивят зрителей трюками на большом вращающемся колесе. В 16:00, 17:00 и 18:00 гостей ждет выступление кавер-группы, которая сыграет самые популярные хиты.

Ранее сообщалось, что «Остров Мечты» откроет в первой декаде марта крупнейший в мире и единственный в стране комплекс искусственных пещер с полосой препятствий и интерактивными заданиями. Площадь аттракциона составит 520 кв. м. Также в парке откроется первый в Европе обзорный монорельс «Воздушный экспресс», полностью находящийся под крышей.