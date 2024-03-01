В Москве откроется уникальный аттракцион, имитирующий настоящую пещеру В «Острове Мечты» заработает первый в России комплекс искусственных пещер

Фото: Пресс-служба «Остров мечты»

В парке «Остров Мечты» в Москве появится крупнейший в мире и единственный в стране комплекс искусственных пещер с полосой препятствий и интерактивными заданиями. Аттракцион заработает в первой декаде марта. Площадь лабиринта составит 520 кв. м. Также в парке откроется первый в Европе обзорный монорельс «Воздушный экспресс», полностью находящийся под крышей.

Оба аттракциона расположатся в новой тематической зоне «Под куполом». Посетителям комплекса «Пещеры Острова» предложат преодолеть 230-метровый лабиринт. Для этого выдадут специальное оборудование: налобные фонарики, шлемы и защиту на локти и колени.

Желающим прокатиться на «Воздушном экспрессе» придется подняться под самую крышу парка, где их будут ждать 16 комфортных кабинок и путешествие на 9-метровой высоте длиной в полкилометра. При этом скорость движения можно будет регулировать самостоятельно.

В «Острове Мечты» с 31 декабря начал работу самый высокий аттракцион парка — «Красная башня». Его высота составила 32 м. Это экстремальная карусель, которая находится под куполом. На ней гости парка смогут испытать ощущение свободного полета. В тот же день в зоне «Маугли в стране динозавров» появился новый аттракцион «Лава». На нем посетителей поднимут на высоту 10 м, где будут вращать и раскачивать.