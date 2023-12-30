В «Острове Мечты» рассказали о самом высоком аттракционе парка В «Острове Мечты» появится 32-метровый аттракцион «Красная башня»

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»

Посетители «Острова Мечты» в Нагатинской пойме с 31 декабря смогут прокатиться на самом высоком аттракционе парка — «Красной башне». Его высота составит 32 м. Это экстремальная карусель, которая находится под куполом. На ней гости парка смогут испытать ощущение свободного полета.

В этот же день в зоне «Маугли в стране динозавров» появится новый аттракцион «Лава». На нем посетителей поднимут на высоту 10 м, где будут вращать и раскачивать. Еще одна новинка — аттракцион «Вольт», на котором посетители будут взмывать в высоту на шесть метров, после чего резко опускаться вниз.

Кроме того, гости смогут посетить новый аттракцион — «Бешеный танец». Он представляет собой крутящийся диск, который вращается в разных направлениях, постоянно ускоряясь, поднимаясь и опускаясь. Также начнет работу экстремальная шхуна «Веселая гавань», раскачивающая гостей на 130 градусов. В центре амплитуда корабля будет значительно меньше, поэтому экстремалам советуют занимать места по краям.

Генеральный директор АО «Регионы-Энтертейнмент» Михаил Кондратьев ранее рассказал, что площадь «Острова Мечты» увеличилась практически в два раза. Под аттракционы были отданы площадки, которые раньше предназначались под ретейл.