«Остров Мечты» подготовил программу ко Дню знаний

Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»

Столичный парк развлечений «Остров Мечты» в Нагатинской пойме подготовил программу ко Дню знаний. 1 сентября на центральной площади городского променада парка пройдут восемь разнообразных занятий, от химического представления и эстафет до уроков дружбы и шоу воздушных шаров. Вход для посетителей свободный, сбор гостей начнется в 14:00.

Посетители смогут поучаствовать в тематических уроках. Их проведут Дримчики, новые символы парка развлечений. В 14:30 состоится занятие по музыке, где юных участников обучат игре на инструментах. После урока участники устроят совместный концерт. В 15:15 гости смогут попрактиковаться в рисовании и принять участие в мастер-классе по созданию ярких плакатов и праздничных открыток. Также в это время пройдет занятие по съемке трендовых танцевальных видеороликов.

В 15:45 состоится шоу мыльных пузырей, а в 16:15 посетители парка поучаствуют в уроке дружбы, где смогут одной командой пройти различные квесты и головоломки. В 17:00 гостям покажут химическое представление. Также ожидается еще один урок рисования и занятие по физкультуре с увлекательными эстафетами. Праздник завершится в 18:30 шоу воздушных шаров и танцевальной дискотекой с Дримчиками.

Московский парк развлечений «Остров Мечты» 1 мая представил посетителям семь новых персонажей. Дримчики, оранжевые треугольники, созданные благодаря логотипу, стали символами парка.