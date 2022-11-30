В Москве откроется новый концертный зал — трансформер

Фото: Фото пресс-служба «Острова Мечты»

Ландшафтный парк «Остров Мечты» 9 декабря откроет концертный зал «Москва». Новое пространство представляет собой высокотехнологичную площадку-трансформер, которая будет видоизменяться в зависимости от формата мероприятий.

Благодаря своим возможностям, ожидается, что площадка станет центром культурной и развлекательной жизни столицы и точкой притяжения для ценителей музыкальных, театральных, выставочных мероприятий. Концертный зал имеет четыре типа конфигурации. В частности, в нем можно убрать первые 16 рядов для создания танцевального партера на 4,2 тысячи мест или организовывать уютное пространство на 2,5 тысячи гостей. Кроме того, зал оснащен современным техническим и световым оборудованием, которое позволит проводить крупномасштабные световые шоу.

Строительство новой площадки проходило в непростой период, и запуск концертного зала по праву станет одним из главных открытий в столице в 2022 году. Концертный зал «Москва» дополнит развлекательную карту «Острова Мечты» качественно новым измерением — культурными мероприятиями — и станет новой точкой притяжения для жителей столицы, туристов из регионов и из-за рубежа благодаря разноформатным мероприятиям, — рассказал гендиректор КЗ «Москва» Николай Ивин.

Он также добавил, что открытие концертного зала увеличит посещаемость «Острова Мечты» на 35–40%.

Директор «Острова Мечты» Борис Пищик ранее заявил, что за летний сезон парк посетили 7 млн гостей и было съедено 1,5 тонны попкорна. Этим летом для гостей в нем работали кинотеатр под открытым небом, лодочная станция, вейк-парк, летние веранды ресторанов и кафе, а также пространства для отдыха и спорта.