«7 млн гостей и 1,5 т попкорна»: «Остров Мечты» подвел итоги лета Ландшафтный парк «Остров Мечты» за лето посетили 7 млн человек

Фото: пресс-служба парка «Остров мечты»

В северном и южном ландшафтном парке «Острова Мечты» этим летом для гостей работали кинотеатр под открытым небом, лодочная станция, вейк-парк, летние веранды ресторанов и кафе, а также пространства для отдыха и спорта. Тематический парк заявил себя как одно из наиболее популярных мест для отдыха в Москве, заявил его директор Борис Пищик. По его словам, за летний сезон парк посетили 7 млн гостей и было съедено 1,5 т попкорна.

Ландшафтный парк «Острова Мечты» площадью 44 га зарекомендовал себя как одна из самых популярных рекреационных площадок на карте Москвы. В летнем сезоне наш парк посетили 7 млн москвичей и туристов, для которых были проведены масштабные и необычные мероприятия, а также благоустроено комфортное пространство для отдыха и спорта, — рассказал он.

Руководство парка поделилось итогами сезона. Ежегодный летний фестиваль «Острова Мечты» — ­"Лето яркого цвета" — посетили более 20 тысяч гостей, которые пробежали больше 120 км на спортивных занятиях, выпили 900 чашек на чайной церемонии, танцевали более 48 часов. В летнем кинотеатре прошло более 200 сеансов, было съедено 1,5 т попкорна и выпито столько же прохладительных напитков, а в яхт-клубе Dream Island Marina прошло более 50 тысяч заплывов на лодках, катаний на сапбордах и вейкборде.

Самым масштабным событием лета стал атмосферный этнический фестиваль «День Индии», который посетили порядка 2 млн человек. За четыре дня праздника гости съели 10 т фруктов, выпили 80 тысяч упаковок индийского чая; более 2,5 тысяч артистов выступили на мероприятии, 200 пар сыграли свадьбу, 100 детей приняли участие в шахматном турнире,12 тысяч упаковок экологичной краски разбросали во время яркого праздника Холи.

В сентябре жителей и гостей столицы ждет ряд культурных мероприятий: фестивали израильской музыки и экстремального спорта, выставки современного искусства и художественных вузов, множество детских мероприятий и кинопремьеры. С 15 по 30 сентября 2022 года в Москве второй раз состоится фестиваль актуального научного кино — ФАНКЮ. Показы пройдут в «Каро Октябрь», кинотеатрах «Иллюзион» и «Пионер».