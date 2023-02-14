Новостройки Истры стали лидерами по росту цен на недвижимость в Подмосковье

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Новостройки Истры, Раменского, Электрогорска, Лыткарино и Ногинска оказались лидерами по росту цен на недвижимость в Подмосковье, выяснили эксперты премии Urban Awards. Стоимость жилья в этих городах выросла в полтора раза и выше в 2022 году по соотношению к 2021 году. Такая ситуация сложилась из-за изначально низкой базовой цены и локального дефицита по факту малочисленности предложений. Средний чек в большинстве локаций вблизи МКАД вырос на 10–20% за год.

Фото: Пресс-служба премии Urban Awards

Выделяются два мощных направления подорожания. Первый — северо-восточный — фактически начинается от Мытищ и Балашихи и захватывает массив из нескольких округов (Сергиево-Посадский, Богородский, Королев, Щелково, Электрогорск). <...> Второе направление можно условно назвать юго-восточным: Лыткарино и Раменский городской округ (чуть более 1% от общего объема спроса на двоих). В обеих локациях зафиксирован полуторакратный рост среднего чека. Однако региональный рекорд был установлен в совершенно другой части Подмосковья — в западном округе Истра, — рассказала гендиректор премии Ольга Хасанова.

При покупке недвижимости в Московской области покупатели в среднем потратили больше на 7,37 млн рублей за лот (18,5% к 2021 году). Такая тенденция наблюдается в большинстве округов, граничащих с Москвой. Спрос на жилье на этих территориях составил от общего в Подмосковье 72%. При этом в более отдаленных от Москвы локациях цены на жилье продемонстрировали рост от 30% до 60%. Эксперты отметили, что стоимость недвижимости в Московской области начинает сравниваться в дальних регионах и граничащих с МКАД.

По итогам 2022 года, в Истре средний чек превысил 10 млн рублей, в Долгопрудном, Котельниках, Одинцово и Реутове — 8 млн рублей. Самые низкие показатели по среднему чеку зафиксированы в Электрогорске (3,7 млн рублей) и Клину (3,85 млн рублей). В Богородском, Рузском, Сергиево-Посадском округах и Лыткарино средняя стоимость жилья составила менее 5 млн рублей.

Представители риелторских компаний ранее рассказали, что «вторички» в Москве подешевеет на 10–15% до конца года, а возможно, и в ближайшие месяцы. Причина заключается в большом количестве выставленных на продажу квартир и низком спросе из-за высоких ставок по ипотеке.