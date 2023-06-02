Лучших застройщиков России наградили в Красной Поляне на Urban Awards-2023

Фото: пресс-служба Urban Awards-2023

В Красной Поляне на концертной площадке Red Arena при поддержке Минстроя РФ 31 мая прошло награждение лучших застройщиков России по версии федеральной премии Urban Awards-2023. Награды вручили в нескольких десятках номинаций. В этом году организаторы провозгласили создание новой метавселенной Urbanesis, которая должна преобразовать современную недвижимость в лучшую сторону. Всего на участие в премии поступило 198 заявок из 63 регионов России.

В номинации «Девелопер года» голосование проходило в два этапа. За несколько дней до церемонии награждения в социальных сетях любой желающий мог отдать свой голос за одну из 13 компаний. В финал прошли 10 участников. На церемонии гости конкурса при помощи онлайн-голосования выбрали победителя. В результате награду в номинации 15-й юбилейной премии получила группа компаний «МЕТРИКС Development». ГК также завоевала Grand Prix за проект «Botanica Hills. Клубная резиденция». «Персоной года» профессиональное сообщество признало генерального директора, члена Совета директоров группы «Самолет» Антона Елистратова.

В условиях цифровизации, роста популярности нейросетей и технологичности на премии не могли не уделить внимание инновационным достижениям в девелопменте и смежных отраслях. Эксперты признали наиболее перспективным направлением строительство домов на основе древесины. Стейкхолдерам за последнее время удалось достичь прогресса в данном вопросе. На Urban Award-2023 признали платформу tangl, которая позволяет контролировать соответствие конструируемых BIM/ТИМ-моделей требованиям, указанным в техническом задании от заказчика, от одноименной компании главной IT-инновацией в отрасли.

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