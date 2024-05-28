Рэпер Хаски выступит на фестивале «Деревня Московская Х Исток» на ВДНХ

Лето начнется с фестиваля «Деревня Московская Х Исток», который пройдет 1-2 июня с 14:00 до 22:00 на ВДНХ в Павильоне N84 и на его террасе. На мероприятии выступят такие артисты, как Хаски, Линда и «Маша и Медведи». Участники фестиваля смогут насладиться театрально-музыкальным неофольклором c фанком, электроникой и джаз-хопом.

Также на фестивале выступят мультиинструменталист Сергей Старостин и самые яркие молодые представители неофолка в России — воронежский коллектив «Воля», дагестанская группа «нееет, ты что», московские «Залпом», «Ермак!», «Kasha» и другие. Гости мероприятия смогут не только послушать музыкальные композиции, но и познакомиться с увлеченными фольклором людьми, посетить лекции, мастер-классы и проверить собственные навыки пения. Как отметила продюсер проекта «Исток» Софья Эрнст, этот фестиваль покажет зрителям, как фольклор расцветает на музыкальной сцене.

Хотим показать зрителям, как фольклор, в самом широком его понимании, расцветает на актуальной музыкальной сцене, как может сочетаться настоящая старина с современным звуком и как во всем этом оживает любовь к своей земле. Мы счастливы, что удалось собрать так много разноплановых музыкантов на одной сцене, — поделилась она.

Ранее в день праздника Пасхи на территории Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря прошло торжественное открытие фестиваля «Пасхальный дар». В праздничном концерте приняли участие Московский казачий хор, Архиерейский хор Высоко-Петровского монастыря, ансамбль народной песни «Любо-мило», участники проекта «Голос» Илона Красникова и Павел Иванов и другие.