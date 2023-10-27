Александр Маршал спел перед рабочими в цеху завода в Ижевске

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Российский рок-певец, заслуженный артист РФ Александр Маршал выступил на ижевском электромеханическом заводе «Купол» в рамках проекта «Музыка в цеху». Музыкальный марафон, в ходе которого звезды эстрады дают концерты непосредственно в заводских цехах по всей стране, был организован телеканалом RU.TV и музыкантом Юрием Киселевым для поддержки работников предприятий, выпускающих продукцию для российской армии.

В марафоне также приняли участие Николай Басков, Денис Майданов, Ирина Дубцова, Григорий Лепс, группа «Земляне» и многие другие исполнители. Запланированы десятки таких концертов.

Александр Маршал исполнил несколько своих композиций перед рабочими в цеху, аккомпанируя себе на акустической гитаре, а затем дал большой концерт на сцене актового зала предприятия.

Это люди, которые делают важное дело, и это мой долг как гражданина и человека. Я с удовольствием принял предложение стать участником акции «Музыка в цеху». Сегодня я узнал, что люди здесь трудятся в три смены, все время на работе. И разрядка им очень нужна. А если им понравится мое выступление — они будут лучше работать, будут вдохновленные, и я постараюсь все сделать для этого, — рассказал музыкант.

Зрителями и слушателями концерта Александра Маршала стали несколько сотен заводчан.

Ранее лидер группы «Земляне» и владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев подчеркнул, что знаменитости, которые уехали из России после начала СВО, потеряли и Родину, и аудиторию. По его мнению, их место в шоу-бизнесе быстро займут другие исполнители.