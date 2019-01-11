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Захарова: МИД был атакован хакерами более 70 млн раз

Мария Захарова Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

политика [ версия для печати ]

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в 2018 году хакеры атаковали сайт Министерства иностранных дел более 70 млн раз.

«Хакерские атаки производились с IP-адресов из Японии, США, Украины, Румынии, Германии, Дании, Италии, Великобритании, Канады, Нидерландов, Саудовской Аравии, Польши, Турции и Китая», — передаёт её слова «Свободная пресса».

Как ранее писал News.ru, федеральных чиновников и госслужащих в субъектах обязали подсчитывать срок простоя государственных информационных систем в результате кибератак. Сводную оценку правительству должна предоставлять Минкомсвязь ежегодно 1 сентября.


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