Сенатор прокомментировал «дерзкое» обращение Путина

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Франц Клинцевич

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении назвал вещи своими именами, считает член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич. Таким образом сенатор прокомментировал материал Daily Star под заголовком «Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян».

Дерзостью авторы статьи сочли заявление Путина о том, что гражданам России нужно объединяться, так как у страны «никогда не было и не будет» помощников.

Клинцевич обратился к словам императора Александра III, который в конце XIX века заявил, что у России только два союзника — её армия и флот. Сенатор отметил, что Путин всегда разговаривает с народом «исключительно на языке правды, какой бы она ни была», сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что британские СМИ сочли «дерзостью» некоторые высказывания российского президента Владимира Путина в его новогоднем обращении к жителям страны. «Дерзкий призыв» связали с обострением отношений между РФ и США, а также отравлением в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.