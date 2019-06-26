https://static.news.ru/photo/b418b140-983b-11e9-adc6-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин на встрече с Встреча с Махмудом-Али Калиматовым Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку руководителя Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. На пост врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов.

Евкуров попросил президента освободить его от занимаемой должности во время личной беседы с главой государства, отметив, что ежедневно старался выполнять все задачи президента и улучшить жизнь народа.

Осмелюсь сказать, что нужна новая команда, новые люди, и просил бы вас о досрочном сложении полномочий, — сказал Евкуров.

Экс-глава Ингушетии подчеркнул, что готов принять любое предложение и продолжать выполнять задачи России «в любом секторе, любом направлении». В ответ президент поблагодарил Евкурова за работу в республике и попросил помочь врио губернатора на начальном этапе.

Ранее Евкуров встретился со старейшинами региона в Магасе и объяснил им причины, почему решил оставить пост главы Ингушетии, а также попросил у жителей республики прощения, заявив, что и сам прощает всех обидчиков. Евкуров призвал сберечь стабильность в регионе, прощать друг друга, способствовать консолидации общества и заняться благими делами ради процветания Ингушетии и благосостояния её народа, писал News.ru.

Юнус-Бек Евкуров накануне принял решение уйти в отставку после 12 лет руководства регионом. Евкуров занимал пост главы республики с 2008 года.