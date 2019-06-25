Руководитель Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров встретился со старейшинами региона в Магасе и объяснил им причины, почему решил оставить пост главы Ингушетии и просить президента Владимира Путина о своей отставке.
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Если я совершил ошибку, прошу простить меня. Я простил всех, не держу зла, — сказал глава региона во вторник на встрече с ингушскими старейшинами в Магасе.
Обращаясь к местным общественникам, Евкуров призвал их сберечь стабильность в регионе, прощать друг друга, способствовать консолидации общества и заняться благими делами ради процветания Ингушетии и благосостояния её народа.
Юнус-Бек Евкуров накануне принял решение уйти в отставку после 12 лет руководства регионом.
При этом глава Республики Ингушетия подчеркнул, что его решение не связано с протестами после подписания соглашения о границах с соседней Чеченской Республикой, писал News.ru.