https://static.news.ru/photo/12541f96-9770-11e9-93eb-fa163e074e61_1024.jpg Юнус-Бек Евкуров Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Руководитель Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров встретился со старейшинами региона в Магасе и объяснил им причины, почему решил оставить пост главы Ингушетии и просить президента Владимира Путина о своей отставке.

Как передаёт «Интерфакс» , Евкуров попросил у жителей республики прощения, заявив, что и сам прощает всех обидчиков.

Если я совершил ошибку, прошу простить меня. Я простил всех, не держу зла, — сказал глава региона во вторник на встрече с ингушскими старейшинами в Магасе.

Обращаясь к местным общественникам, Евкуров призвал их сберечь стабильность в регионе, прощать друг друга, способствовать консолидации общества и заняться благими делами ради процветания Ингушетии и благосостояния её народа.

Юнус-Бек Евкуров накануне принял решение уйти в отставку после 12 лет руководства регионом.

При этом глава Республики Ингушетия подчеркнул, что его решение не связано с протестами после подписания соглашения о границах с соседней Чеченской Республикой, писал News.ru.