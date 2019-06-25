https://static.news.ru/photo/bc951836-974b-11e9-aca7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил, что его решение об отставке не связано с протестами в республике после подписания соглашения о границах с Чечнёй.

Решение по отставке не связано с событиями, происходившими в регионе в прошлом году. Оно не принято под давлением оппозиции, — цитирует его «Интерфакс».

Он также подчеркнул, что идея об отставке «родилась не вчера».

Как писал News.ru, решение Евкурова оставить пост главы Республики Ингушетия прокомментировал руководитель соседнего региона, чеченский лидер Рамзан Кадыров. Он назвал это решение волевым и мужественным, принятым в нужное время и в нужный момент.