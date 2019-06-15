Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днём рождения. Он подарил ему российское мороженое.
Как рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, несколько лет назад на Восточном экономическом форуме китайские бизнесмены рассказали Путину, что российское мороженое очень популярно в КНР.
В следующий свой визит в Поднебесную лидер привёз это лакомство в подарок для Си Цзиньпина.
Сообщается, что в субботу, 15 июня, китайскому лидеру исполнилось 66 лет.
Как писал News.ru, представитель Кремля ранее отметил, что личное общение глав государств часто становится более ценным с точки зрения содержания, чем официальные встречи, комментируя программу визита лидера КНР в Санкт-Петербург.
Северную столицу Си Цзиньпину показывал Владимир Путин. Во время прогулки политиков было много спонтанных моментов.
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