https://static.news.ru/photo/3735e48c-8f3e-11e9-bb05-fa163e074e61_1024.jpg Перед началом пленарного заседания СВМДА Президент России заехал в резиденцию Председателя Китайской Народной Республики, чтобы поздравить его с Днём рождения. Владимир Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днём рождения. Он подарил ему российское мороженое.

Как рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, несколько лет назад на Восточном экономическом форуме китайские бизнесмены рассказали Путину, что российское мороженое очень популярно в КНР.

В следующий свой визит в Поднебесную лидер привёз это лакомство в подарок для Си Цзиньпина.

Сообщается, что в субботу, 15 июня, китайскому лидеру исполнилось 66 лет.

Как писал News.ru, представитель Кремля ранее отметил, что личное общение глав государств часто становится более ценным с точки зрения содержания, чем официальные встречи, комментируя программу визита лидера КНР в Санкт-Петербург.

Северную столицу Си Цзиньпину показывал Владимир Путин. Во время прогулки политиков было много спонтанных моментов.

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