Путин поделился личными планами на новогодние каникулы

https://news.ru/storage/news/71b75c35990b0d99c97da8041228d84f/4e3bf8f6-182b-41dd-9627-cf500555d24a_850.jpg Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Медведев и Владимир Путин на отдыхе

Президент России Владимир Путин проведёт новогодние праздники в Москве. Глава государства не исключил, что у него может появиться возможность в начале января сыграть в хоккей или покататься на лыжах.

«Никаких особых планов нет», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

Планы Путина на новогодние каникулы - Москва, хоккей и лыжи pic.twitter.com/5ErfaVVT9T — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 декабря 2018 г.

Ранее стало известно, что глава государства встретит 2019 год дома в окружении своих родных и близких.

Традиционно глава государства, как и вся страна, посмотрит по телевизору своё поздравление с наступающим Новым годом.

При этом до последних минут уходящего года у российского лидера запланированы рабочие встречи, писал News.ru.