Путин поделился личными планами на новогодние каникулы

Президент России Владимир Путин проведёт новогодние праздники в Москве. Глава государства не исключил, что у него может появиться возможность в начале января сыграть в хоккей или покататься на лыжах.
«Никаких особых планов нет», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 24».
Планы Путина на новогодние каникулы - Москва, хоккей и лыжи pic.twitter.com/5ErfaVVT9T— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 декабря 2018 г.
Ранее стало известно, что глава государства встретит 2019 год дома в окружении своих родных и близких.
Традиционно глава государства, как и вся страна, посмотрит по телевизору своё поздравление с наступающим Новым годом.
При этом до последних минут уходящего года у российского лидера запланированы рабочие встречи, писал News.ru.