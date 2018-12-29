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Путин поделился личными планами на новогодние каникулы

Дмитрий Медведев и Владимир Путин на отдыхе Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Медведев и Владимир Путин на отдыхе

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин проведёт новогодние праздники в Москве. Глава государства не исключил, что у него может появиться возможность в начале января сыграть в хоккей или покататься на лыжах.

«Никаких особых планов нет», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее стало известно, что глава государства встретит 2019 год дома в окружении своих родных и близких. 

Традиционно глава государства, как и вся страна, посмотрит по телевизору своё поздравление с наступающим Новым годом. 

При этом до последних минут уходящего года у российского лидера запланированы рабочие встречи, писал News.ru.


#владимирпутин #новыйгод
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