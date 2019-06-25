https://static.news.ru/photo/7e534a2e-9765-11e9-8182-fa163e074e61_1024.jpg Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze/TASS

Россия сообщила на конференции по безопасности в ОБСЕ, что рассчитывает на мирное урегулирование ситуации в Грузии. Заявление об этом сделал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Мы глубоко озабочены осложнением внутриполитической ситуации в Грузии. Рассчитываем, что она будет урегулирована в рамках мирного диалога, — приводятся слова Келина на сайте МИДа.

20 июня в Тбилиси, где проходила Межпарламентская ассамблея православия, начались акции протеста. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера грузинского парламента, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

Протестующих с главной улицы Тбилиси — проспекта Руставели — полицейские разгоняли слезоточивым газом, резиновыми пулями и водомётами. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На фоне этих волнений президент РФ Владимир Путин ввёл запрет на полёты в Грузию. В итоге российские туристы, уже запланировавшие отдых, начали менять приобретённые туры на путёвки в Турцию, Армению и на Кипр, писал News.ru.