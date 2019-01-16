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Лавров анонсировал саммит с Ираном и Азербайджаном

Сергей Лавров Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лавров

политика [ версия для печати ]

Москва занимается подготовкой трёхстороннего саммита с Ираном и Азербайджаном, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

При этом министр отметил, что проведение других форматов с участием Азербайджана пока находится под вопросом.

«Надо посмотреть, насколько эти форматы будут нести в себе дополнительную стоимость, потому что формат ради формата не будет отвечать интересам ни Азербайджана, ни России, ни других возможных участников», — сказал Лавров по итогам пресс-конференции.

Предыдущий саммит трёх государств состоялся 1 ноября 2017 года в Тегеране. Тогда лидеры стран обсудили в том числе взаимодействие в энергетической сфере и сирийское урегулирование.

Отношения России и Азербайджана постепенно выходят на новый уровень, писал News.ru. Об этом свидетельствует частота встреч не только между лидерами государств, но и министрами, представителями коммерческих компаний и деятелями культуры государств.


#иран #лавров #Азербайджан
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