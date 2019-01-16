Лавров анонсировал саммит с Ираном и Азербайджаном

Москва занимается подготовкой трёхстороннего саммита с Ираном и Азербайджаном, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
При этом министр отметил, что проведение других форматов с участием Азербайджана пока находится под вопросом.
«Надо посмотреть, насколько эти форматы будут нести в себе дополнительную стоимость, потому что формат ради формата не будет отвечать интересам ни Азербайджана, ни России, ни других возможных участников», — сказал Лавров по итогам пресс-конференции.
Предыдущий саммит трёх государств состоялся 1 ноября 2017 года в Тегеране. Тогда лидеры стран обсудили в том числе взаимодействие в энергетической сфере и сирийское урегулирование.
Отношения России и Азербайджана постепенно выходят на новый уровень, писал News.ru. Об этом свидетельствует частота встреч не только между лидерами государств, но и министрами, представителями коммерческих компаний и деятелями культуры государств.