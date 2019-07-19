https://static.news.ru/photo/eb0aa04c-abf4-11e9-afa3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Губернатор Крыма Сергей Аксёнов не рассчитывает, что власти Украины поменяют отношение к руководимой им республике после внеочередных выборов в Верховную раду. Он отметил. что полуостров привык жить под разнообразными блокадами.

Уже сейчас видно, что второе место занимает партия («Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. — News.ru), которая выстраивает отношения с Российской Федерацией и готова работать над урегулированием конфликта на Донбассе, — написал Аксёнов в Facebook .

Также он отметил, что по итогам выборов в Раду произошло «поражение националистических и откровенно нацистских сил»

Те лидеры, кто занимал жёсткую антироссийскую позицию, получили оценку своих действий от украинского народа, и уверен, что в политику они больше не вернутся, — считает глава Крыма.

При этом чиновник уверен, что, судя по риторике Киева в отношении полуострова, а также непризнанных ДНР и ЛНР, «ожидать смягчения ситуации по этим вопросам, пожалуй, не имеет смысла».

Республика Крым давно привыкла жить в условиях различных блокад. Крым привык рассчитывать на худший сценарий развития событий. К сожалению, надеяться на наличие здравого смысла у киевских властей не приходится, — добавил Аксёнов, признав, что делать прогнозы относительно будущей позиции Верховной рады «достаточно сложно».

Как писал News.ru, после подсчёта 0,04% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду набрала 47,58% голосов. Также барьер в 5%, необходимый для попадания в парламент, преодолели политические силы Юлии Тимошенко «Батькивщина», экс-главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко, а также Радикальная партия Олега Ляшко.

До этого стало известно, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» не намерена входить в коалицию со сторонниками президента страны Владимира Зеленского.