Не успела наша общественность переварить скандал с главой Ширинского района Хакасии, членом «Единой России» Сергеем Зайцевым, напавшим в своём кабинете на корреспондента телеканала «Россия 24», как его однопартиец, опять же глава, но уже Нижнеудинского района Иркутской области, Сергей Худоногов, презрев беды односельчан, пострадавших от невиданного подтопления, напряг коммунальные бригады заниматься исключительно собственным участком и коттеджем. Поговаривали, что ему даже бассейн в срочном порядке почистили. Оба районных начальника были в срочном порядке исключены из партии. И федеральные органы поставили вопрос об их несоответствии занимаемым должностям. Кстати, против Зайцева даже возбуждено уголовное дело.

Партия решительно стала расставаться со своими моральными уродами, понимая, что с такими соратниками и политических противников не надо. И тут надо понимать один существенный нюанс такого партстроительства. Нет большого секрета в том, что правящая партия, «Единая Россия», была и остаётся партией начальников. И в этом нет ничего удивительно, поскольку ещё Виктор Черномырдин иронизировал: какую партию ни строим, всё КПСС опять получается. Тут просто надо отдавать себе отчёт в том, что эта политическая структура не только и не столько партия, сколько особый инструмент управления региональными элитами.

Теми самыми элитами на местах, которые по призыву Бориса Ельцина ещё в девяностых, проглотив столько суверенитета, сколько смогли, стали проявлять явственные признаки сепаратизма. Причём сепаратизма во многих сферах. Вот тогда и появилась на них партийная узда в виде мощной партии, которая сумела получить через выборы большинство на всех этажах власти — от Госдумы до муниципальных и районных советов. И в немалой степени её успеху способствовали активные члены, занимавшие во многих городах и весях руководящие посты. Они укрепляли партию, а партия поддерживала их.

Съезд партии Сергей Булкин/News.ru

Но положение в стране меняется. Недаром даже такие крупные деятели, как Сергей Собянин или Александр Беглов, предпочитают идти на выборы в качестве абсолютно независимых кандидатов. Что уж говорить о фигурах помельче. Действительно, взяв на себя ответственность за ряд крайне непопулярных социальных решений, начиная с пенсионной реформы, партия поставила себя в совершенно новую, непривычную для себя ситуацию. Начался мучительный поиск новых форм и подходов. Открытости и умения вести прямой диалог с населением, не боясь критики и сложных вопросов.

И на таком фоне малейшие прегрешения соратников, тем более занимающих видные на местах посты, бьют по авторитету партии болезненным рикошетом. Впрочем, быстрота реакции на проступки свидетельствует, что курс обозначен — чистка тех, кто решил, что принадлежность к партии власти может быть индульгенцией на случай разного рода проступков. Пока «Единая Россия» избавляется от низовых, скомпрометировавших себя и партию начальников, но, видимо, и на других властных этажах чувствуется напряжение. Цена партийного билета серьёзно возрастает. А то ведь, как говорили в прежние времена: партбилет на стол.