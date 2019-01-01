USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,762.23 $
МОСКВА-5°C14:24
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Бельгию сделали непостоянным членом Совбеза ООН

Nicolas LandemardLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Бельгия начала выполнять свой мандат в качестве нового непостоянного члена Совбеза ООН, которым она стала на два года.

В МИДе королевства заверили, что государство станет конструктивным, надёжным и открытым партнёром для других членов Совета во время поиска коллективных решений по международным вопросам мира и безопасности.

«Добиваться консенсуса, действовать ради мира», — такой девиз выбрала себе Бельгия.

По словам главы МИДа страны Дидье Рейндерса, особое внимание также будет уделено предотвращению вооружённых конфликтов, защите прав пострадавших и эффективному оперативному управлению миротворческими миссиями ООН.

Как писал News.ru, ранее директор Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн заявил, что в Бельгии создадут международную ассоциацию «Таврида-Foundation», которая будет представлять интересы Крыма.


#оон #бельгия #совбез
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
происшествия 18:32, 26 декабря 2018
Бейрут пожалуется в СБ ООН из-за вторжения ВВС Израиля
политика 14:33, 23 декабря 2018
Принятие «крымской» резолюции в ООН назвали провалом МИД РФ
Генассамблея приняла резолюцию по правам человека
общество 11:30, 23 декабря 2018
ООН указала России на проблемы в Крыму
Генассамблея приняла резолюцию по правам человека
Лента новостей
происшествия 14:16
Врач оценил состояние подростка из Магнитогорска
в мире 14:16
Израильская партия «Авода» покидает «Сионистский лагерь»
общество 14:16
Лжеминёр задержан в Благовещенске
в мире 14:03
Президент Филиппин сознался в сексуальных домогательствах
происшествия 14:02
Налётчики насмерть забили сотрудника магазина в Москве
Другие новости
политика 13:52
Абэ назвал условие передачи части Курил Японии
политика 13:27
Мирзиёев соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске
политика 10:49
Новый год президента
Визит Путина в Магнитогорск сочетает чисто человеческие и политические мотивы
политика 21:31
Кабмин утвердил форму отказа от пенсионных преференций
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top