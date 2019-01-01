Бельгию сделали непостоянным членом Совбеза ООН

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Бельгия начала выполнять свой мандат в качестве нового непостоянного члена Совбеза ООН, которым она стала на два года.

В МИДе королевства заверили, что государство станет конструктивным, надёжным и открытым партнёром для других членов Совета во время поиска коллективных решений по международным вопросам мира и безопасности.

«Добиваться консенсуса, действовать ради мира», — такой девиз выбрала себе Бельгия.

По словам главы МИДа страны Дидье Рейндерса, особое внимание также будет уделено предотвращению вооружённых конфликтов, защите прав пострадавших и эффективному оперативному управлению миротворческими миссиями ООН.

Как писал News.ru, ранее директор Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн заявил, что в Бельгии создадут международную ассоциацию «Таврида-Foundation», которая будет представлять интересы Крыма.