Бельгию сделали непостоянным членом Совбеза ООН

Бельгия начала выполнять свой мандат в качестве нового непостоянного члена Совбеза ООН, которым она стала на два года.
В МИДе королевства заверили, что государство станет конструктивным, надёжным и открытым партнёром для других членов Совета во время поиска коллективных решений по международным вопросам мира и безопасности.
«Добиваться консенсуса, действовать ради мира», — такой девиз выбрала себе Бельгия.
По словам главы МИДа страны Дидье Рейндерса, особое внимание также будет уделено предотвращению вооружённых конфликтов, защите прав пострадавших и эффективному оперативному управлению миротворческими миссиями ООН.
Как писал News.ru, ранее директор Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн заявил, что в Бельгии создадут международную ассоциацию «Таврида-Foundation», которая будет представлять интересы Крыма.