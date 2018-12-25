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Представительство Крыма появится в Бельгии

kremlin.ru

в мире [ версия для печати ]

Директор Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн заявил, что в Бельгии создадут международную ассоциацию «Таврида-Foundation», которая будет представлять интересы Крыма.

«К концу января уже будет учреждена эта организация. Отделения будут открыты в Крыму и Москве», — рассказал Эпштейн.

Работа ассоциации будет направлена на поддержку жителей полуострова и крымских процессов. В неё смогут войти представители различных организаций, в том числе Международного союза российских соотечественников. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Королевство Бельгия осталось без правительства. Правящий монарх Филипп принял отставку премьер-министра Шарля Мишеля. Король обратился к политической элите страны и к государственным институтам с просьбой принять экономический, международный и бюджетный вызовы, стоящие перед государством. Брюссель также потребовал не подвести население и выполнить социальные обязательства, особенно по сохранению окружающей среды.


#крым #таврида #бельгия #ассоциация #черноеморе
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