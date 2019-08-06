Басманный суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Он является обвиняемым по трём статьям — мошенничество (ч.4 статьи 159 УК), легализация денежных средств (ч.3 статьи 174.1 УК), растрата (ч.3 статьи 160 УК). Ему вменяется десять, девять и три эпизода преступлений по каждой статье соответственно.

Речь идёт о преступлениях в сфере ЖКХ: по версии следствия, в 2005-2008 годах обвиняемый вместе с чиновниками правительства Московской области похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к населённым пунктам, а также деньги областных организаций. Похищенные средства он перевёл на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний, на них были приобретены предметы роскоши и заграничное жильё. Размер ущерба следователи оценивают более чем в 11 млрд рублей.

Кузнецов признал вину по всем пунктам обвинения. Благодаря этому дело будут рассматривать в особом порядке — без изучения доказательств в суде.

Слишком давние преступления и семь лет под стражей

6 августа на судебное заседание пришли многочисленные потерпевшие. Это представители администраций подмосковных городов, различных муниципальных предприятий области, а также представитель правительства Подмосковья. Кроме них, на процесс явились сотрудники посольства Франции: Кузнецов был экстрадирован из этой страны в Россию на условиях соблюдения его прав при содержании в СИЗО и в колонии.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Сам обвиняемый в ходе заседания сообщил, что был задержан во Франции 6 июля 2013 года. С тех пор он фактически находился под арестом за границей. В апреле 2016 года, по словам Кузнецова, освобождён из-под стражи с обязательством носить электронный браслет, ещё через полгода переведён под домашний арест. Снова помещён под стражу 28 декабря 2018 года, и в Россию экстрадирован 3 июля 2019 года.

Адвокат Кузнецова Леонид Карпов в суде заявил два ходатайства. В первом он просил зачесть срок пребывания подсудимого под домашним арестом во Франции в срок пребывания под стражей. Как аргумент он предоставил совместную с представителями посольства Франции письменную позицию, где подтверждается, что с правовой точки зрения такое возможно. Таким образом, общий срок содержания под стражей на текущий момент — 7 лет 3 месяца и 29 дней, заявил Карпов. Судья Вырышева удовлетворила ходатайство и приобщила эти документы к материалам дела.

Во втором ходатайстве сторона защиты и вовсе попросила суд прекратить преследование Кузнецова по отдельным преступлениям из-за истечения срока давности. Представители потерпевших и гособвинение возражало против удовлетворения просьбы.

Адвокат Карпов также настаивал, что его подзащитный не имел намерения скрыться и не предпринимал никаких действий для этого.

До момента задержания во Франции в 2013 году лишь формально можно считать, что скрывался, так как он не знал о факте возбуждения уголовного дела, — сказал он.

Ещё полгода в СИЗО

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Сторона обвинения выступила в суде с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Кузнецова на шесть месяцев с момента поступления дела в суд, то есть с 16 июля. Судья удовлетворила просьбу прокуратуры и оставила подсудимого под арестом до 16 января 2020 года. Ранее срок ареста был продлён до 3 сентября 2019 года.

Судебное заседание в результате было отложено до 14 августа: представителям потерпевших совместно с прокуратурой понадобится время для изучения ходатайства защиты о прекращении уголовного преследования, а также для подготовки возражений по нему.

В ходе расследования дела СК обнаружил 1357 предметов антиквариата, имеющих художественную и историческую ценность. Среди них — печатные издания и книги, картины, предметы мебели и интерьера, монеты, доспехи и другое. Бывшая жена Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти их в Финляндию.

Также в рамках следственных действий судом были арестованы восемь земельных участков, две квартиры и машины Кузнецова. Кроме того, Национальная финансовая прокуратура Франции по ходатайству российских коллег в 2017 году арестовала принадлежащие Кузнецову и его супруге два отеля в Куршевеле, виллу в Сен-Тропе и квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже.

Жена Кузнецова Булах также проходила фигурантом по этому делу. Она уже приговорена Басманным судом к 11 годам колонии заочно. Булах является гражданкой США, там же и проживает.

Ранее News.ru писал, что российский суд вынес приговор гражданину США Дмитрию Котляренко, являющемуся пособником бывшего замглавы правительства Московской области, экс — министра финансов региона Алексея Кузнецова, который обвиняется в хищении из бюджета около 12 млрд рублей.