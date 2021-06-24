Зюганов плюс Прилепин: получится ли справедливороссам слиться с КПРФ

Писатель и сопредседатель «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Захар Прилепин прибыл на съезд КПРФ, чтобы предложить создать «левую коалицию». По его словам, Геннадий Зюганов согласился обсудить эту идею, однако в самой компартии на это отреагировали негативно и попросили гостя покинуть собрание. NEWS.ru решил выяснить, возможно ли сближение двух этих партий и насколько интересно Кремлю их слияние в единую лево-консервативную силу.

Поговорили с Геннадием Андреевичем

Утром 24 июня Захар Прилепин прибыл «с кофе и круассанами» на съезд КПРФ, проходящий в Подмосковье. Бывший нацбол, а ныне — один из лидеров справедливороссов предложил сторонникам Геннадия Зюганова «начать совместную работу». Для этого гость выступил с инициативой подписать меморандум «об объединении левой коалиции» 19 августа — в день 30-летия неудавшегося путча ГКЧП.

Я предложил Геннадию Андреевичу Зюганову подписать меморандум о сотрудничестве между КПРФ и СРЗП <...>, а он согласился обсудить, — написал Прилепин в своём Telegram-канале.

Он надеется, что если к меморандуму о сотрудничестве между КПРФ и СРЗП в дальнейшем «подтянулись» бы «все остальные левые», это была бы «мощнейшая» и «небывалая» коалиция. Но на съезд КПРФ Прилепину попасть не удалось.

Жаль, конечно. Зато очень хорошо поговорили с Геннадием Андреевичем по телефону. Коалиция неизбежна. Россия будет социалистической. Ждём ответных сигналов от КПРФ. На [своём] съезде всегда рады видеть Геннадия Андреевича, — добавил он.

Захар Прилепин Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В окружении писателя и политика NEWS.ru прокомментировали, что «идея Захара относительно давняя». Ранее Прилепин неоднократно говорил , что объединение с КПРФ является стратегической целью, достичь которую, по его мнению, можно после выборов в Госдуму. Он рассказывал, в частности, что ведёт переговоры с КПРФ «на среднем уровне», прося передать «сигналы» Зюганову о необходимости интеграции.

Мне дважды уже говорили, что [Зюганов] будет со мной встречаться, но как он будет сейчас со мной объединяться? Сейчас у него для этого нет никаких возможностей. Им не до нас просто сейчас, они там измучены внутренними своими склоками, — констатировал писатель в апреле.

Также Прилепин признавался, что «само собой», будет вести работу по слиянию с КПРФ, аргументируя это необходимостью «реализовать, додумать, воплотить» послание президента Владимира Путина от 21 апреля 2021 года, которое сопредседатель СРЗП называл «левым».

В окружении Зюганова, судя по всему, посчитали Прилепина непрошенным гостем. Так, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин (именно он, по слухам, является одним из претендентов на пост будущего партийного лидера) заявил, что визит на их съезд сопредседателя СРЗП — «это попытка политического пиара».

Мы приглашаем только тех, кого мы ждём. У нас здесь среди приглашённых представители 50 организаций, кто идёт с КПРФ на выборы, кто выдвигает своих представителей в наши списки <...>, господин Прилепин выбрал путь идти со «Справедливой Россией», — подчеркнул Афонин.

По словам секретаря ЦК КПРФ Александра Ющенко, лидер компартии не обсуждал в телефонном разговоре с зампредом СРЗП подписание меморандума о создании коалиции.

Может быть, Захар сам имеет в виду что-то такое, но он это не поднимал в телефонном разговоре и такого не говорил, — не исключил Ющенко.

Он добавил, что Геннадий Зюганов выразил готовность встретиться с Прилепиным после съезда и «поговорить с ним». Также Ющенко считает, что писатель и бывший нацбол давно выбрал свой политический путь, отличный от КПРФ.

Новости КПРФ/facebook.com

Разнарядка или необходимость

Как заявил NEWS.ru член СРЗП и депутат Госдумы Олег Шеин, объединение справедливороссов с КПРФ — вопрос времени.

Мы (СРЗП. — NEWS.ru) — проводники такой линии [на объединение], но здесь вопрос не к нам, а к другой парламентской партии. Или мы будем сами приближать эту перспективу, или мы будем ждать, что она когда-нибудь сама по себе настанет. Но наступление это может быть нескорым. В любом случае это ожидание идёт в ущерб обществу. Что касается координации, то я Геннадию Андреевичу Зюганову предлагал создать левую коалицию ещё в 2011 году, чтобы мы распределили одномандатные округа [на выборах в Госдуму VI созыва]. По партийным спискам блоки запрещены, но мы не должны создавать друг другу конкуренцию, чтобы не терять ни один голос. Условно, если мы в округе набираем 20%, КПРФ — 20%, а «Единая Россия» — 30%, то ни мы, ни компартия не получаем ничего. Так что объединение по одномандатным округам — это та история, которая на нужна. Олег Шеин член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Парламентарий напомнил, что в его родной Астрахани на недавних выборах в городскую думу и региональное заксобрание «Справедливая Россия» предлагала местным представителям КПРФ заключить соглашение по разделу округов по модели «50 на 50», хотя в данном российском субъекте справедливороссы сильнее сторонников Геннадия Зюганова.

Политолог Александр Кынев считает, что в преддверии выборов КПРФ и СРЗП стоит отказаться от взаимных упрёков, а также постараться скоординировать работу за наблюдением на выборах. Всё остальное, что касается их организационного сближения, вряд ли возможно.

Они конкуренты, а любые публичные действия — это просто хайп. Единственное, что имеет смысл в этой ситуации, — это воздержаться от взаимной критики, потому что она наносит ущерб обеим партиям, реально помогая власти и деморализуя избирателей, которые просто не идут голосовать. Также КПРФ и СРЗП имеет смысл координировать наблюдение за выборами на участках. Никакого другого сотрудничества и слияния de facto быть не может. Тема слияния периодически вбрасывается с пропагандистскими целями. Это бредятина и демагогия. Александр Кынев политолог политолог

Между тем источник NEWS.ru в окружении Прилепина не исключает, что в администрации президента поддерживают идею объединения на базе КПРФ и СРЗП с прицелом на дальний план — создание двухпартийной системы из «Единой России» и условных «объединённых левых». Однако депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный полагает, что Кремль преследует противоположные цели.

Левые настроения в России сильны и, по данным разных соцопросов, 50--60% населения их поддерживает. Поэтому задача нынешней власти — по максимуму раздробить левый фланг. Она вряд ли заинтересована, чтобы происходили какие-то объединения, она создаёт разные симулякры. Алексей Куринный член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук

В начале 2021 года партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, «За Правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина подписали соглашение об объединении. В результате была создана новая партия — СРЗП, председателем которой на безальтернативной основе избрали Миронова, а сопредседателями — Прилепина и Семигина. Как писал NEWS.ru, представители новой организации в том числе высказывались за то, что необходимо не только использовать социалистическую риторику, но и бороться с КПРФ.