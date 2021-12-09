Зюганов назвал ДЭГ «смертельным номером» для Путина

Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) непроверяемы, им не поверит ни один избиратель, заявил в беседе с NEWS.ru лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Если в России будут проводиться выборы по такой системе, это станет «смертельным номером» для президента Владимира Путина, добавил он.

Что такое дистанционное голосование? Это один богатый упырь, один начальник беспринципный и пара математиков-программистов. Вам заложат программу, с помощью которой, как бы вы ни голосовали, победит тот, кого они там напишут, — заявил политик.

Он отметил, что такого типа голосования нет ни в одной стране мира. В частности, в Германии данный способ волеизъявления граждан отверг Конституционный суд, указав на непроверяемость результатов.

В России же эту систему «протаскивают нагло и цинично», отметил Зюганов. Однако если выборы будут проводиться с помощью ДЭГ, это приведёт к тому, что у населения не будет доверия ни к итогам голосования, ни к руководству страны.

Это кризис власти. Для Путина это смертельный номер, если он этого не понимает, то это — беда, — подчеркнул лидер КПРФ.

Он также высказался против практики трёхдневного голосования и волеизъявления на дому. По его словам, всё это уничтожает политическую систему и ведёт к развалу страны.

Ранее сообщалось, что группа депутатов КПРФ во главе с Зюгановым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене ДЭГ на выборах в России. Его авторы считают, что в нынешнем виде система не обеспечивает реализацию основополагающих принципов выборов.