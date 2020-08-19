https://static.news.ru/photo/b53d9e4c-e267-11ea-9fa5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Komsomolskaya Pravda/GlobalLookPress

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что виновных в развале СССР будет судить трибунал в ближайшие 5–10 лет.

Я думаю, суд будет над ними над всеми, если они ещё будут живы, в ближайшие пять — десять лет обязательно состоится московский трибунал над всеми саботажниками, всеми разрушителями СССР 91-го года, — привели сообщение политика в РИА Новости.

Он пояснил, что считает виновными в развале Советского Союза первого президента СССР Михаила Горбачёва, министра обороны СССР Дмитрия Язова, начальника 5-го управления КГБ СССР Филиппа Бобкова. Также, по мнению лидера ЛДПР, к ответственности за развал Советского Союза можно привлечь первого президента Украины Леонида Кравчука.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Жириновский поспорил с ведущим «Эха Москвы» Алексеем Нарышкиным на ящик пива, что Белоруссия войдёт в состав России в начале 2021 года. Политик отметил, что Белоруссия после включения в состав РФ будет поделена на два субъекта: Минская и Могилёвская области.