https://static.news.ru/photo/b30674d2-f76b-11ea-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что переноса выборов в Госдуму не будет. Мероприятие пройдёт в сентябре 2021 года.

Политик в эфире телеканала «Дождь» отметил, что лидеры думских фракций вскоре обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой. По его словам, российский лидер разделяет эту точку зрения.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что общее число политических партии, которые смогут в 2021 году поучаствовать в выборах в Госдуму без сбора необходимого числа подписей, выросло до 16.

Как писал NEWS.ru, единый день голосования в России завершился без неожиданностей. ЦИК РФ заявила о том, что состоявшиеся выборы были открытыми, конкурентными и прошли без серьёзных нарушений. По предварительной информации и данным экзитполов, на губернаторских выборах в основном лидируют врио глав регионов, а фракция «Единая Россия» занимает первое место на всех территориях, где проводились выборы в Законодательные собрания.