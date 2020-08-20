Жириновский вспомнил о своей оппозиционности

Итак, Владимира Вольфовича не пустили на свидание с арестованным Сергеем Фургалом в СИЗО «Лефортово». Камеру показали, а вот увидеться с однопартийцем местный полковник Ромашов лидеру ЛДПР не позволил, чем создал для Жириновского замечательный информационный повод рассказать в многочисленных эфирах о тяжкой судьбе ведущей оппозиционной партии страны, которая, естественно, постоянно находится под давлением.

Тема партии в осаде «включается» Жириновским в случаях, когда он начинает какой-нибудь торг с действующей исполнительной властью. Потому-то ВВЖ сразу же громко поделился информацией о том, что полпред президента в ДВО Юрий Трутнев постоянно принуждал Фургала сдать либерально-демократический партбилет. И, видимо, если бы губернатор внял полпредовским уговорам и смирился со своею беспартийностью, то, видать, избежал бы нынешней печальной участи. Тем более что, по мнению Владимира Вольфовича, проверяли и просвечивали Фургала многократно, что называется, вдоль и поперёк. А потому выходит, что дело против него чисто политическое. Притом что арестованный губернатор честно вписывался в существующую вертикаль власти.

Ну, а происки лефортовского начальства явно с подачи руководства ФСИН Жириновский квалифицирует как произвол, направленный против оппозиции. Как говорится, боятся, значит, уважают. Владимир Вольфович всё ещё лелеет мечту превратить своё детище, ЛДПР, во вторую по значению политическую силу в стране. Однако появление целого выводка новых партий явно его напрягает, внушает опасения о возможной качественной перезагрузке партийно-политической системы. Ведь полезность его персональной партии, которая имитируя противостояние с властью не позволяла тем же коммунистам монополизировать протестный электорат, обеспечивая при этом безопасный выпуск «пара» недовольства, рискует быть поставлена под серьёзное сомнение.

Сергей Лантюхов/News.ru

Поэтому вновь в ход идут доказательства противодействия партии со стороны чиновников, нарушающих законы. Рассуждения о том, что если бы ЛДПР не мешали, у неё в активе были бы десятки губернаторов, несколько министров и пара сотен депутатских мандатов в Госдуме. Тут уж прямо намёк на возможность вступления в правительственную коалицию при беспартийном премьере Мишустине.

Понятно, что и назначению Дегтярёва предшествовал несколько затяжной торг, а умения что-то постоянно себе выторговывать Жириновскому не занимать. Во всяком случае, в отличие от других системных оппозиционеров, он напрямую вышел на президента и руководство кремлёвской администрации, решая свой вопрос. Фактически его ставленник в некотором смысле вызывает огонь на себя, рискует. И такой риск реально стоит некоторых иных властных уступок.

Если даже Дегтярёву всё-таки придётся уйти и уступить Хабаровск какому-то местному авторитетному хозяйственнику, то у его партийного патрона откроются новые перспективы для торга с Кремлём. Вернее — очередного выторговывания новых благ и преференций для партии и себя.

А идея добиться снятия с должности упрямого начальника СИЗО «Лефортово» будет забыта через пару дней. Свою роль демарш уже сыграет.