Жириновский рассказал, когда ждать новых поправок в Конституцию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ и поделился своим видением будущих изменений в Основной закон.
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Лидер ЛДПР также заявил, что по его мнению, следующие поправки в Конституцию будут вноситься через 10 лет, к 2030 году. К 2050-му он обещал принять конституцию ЛДПР.
Она (ЛДПР. — NEWS.ru) станет правящей партией, — цитирует издание Жириновского.
Как писал NEWS.ru, по мнению Жириновского, члены КПРФ, выступившие против поправок в Конституцию, заняли варварскую позицию. По словам политика, все лидеры четырёх парламентских фракций были на приёме у президента. Все поддержали поправки. Представитель КПРФ был в рабочей группе. Идеи Коммунистической партии коррелируются с предложенными изменениями. Он считает, что его коллеги просто «переобуваются на лету». Их необходимо наказать за это.
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