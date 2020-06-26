Жириновский рассказал, когда ждать новых поправок в Конституцию

https://static.news.ru/photo/add5c452-b7a8-11ea-9735-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ и поделился своим видением будущих изменений в Основной закон.

Как сообщает «МК», Жириновский голосовал на избирательном участке № 2714. С собой у него был экземпляр Конституции с собственными пометками. По его словам, это «самая демократическая Конституция», в которой учтены и религиозный фактор, и национальный, а также идеи по здравоохранению и образованию.

Лидер ЛДПР также заявил, что по его мнению, следующие поправки в Конституцию будут вноситься через 10 лет, к 2030 году. К 2050-му он обещал принять конституцию ЛДПР.

Она (ЛДПР. — NEWS.ru) станет правящей партией, — цитирует издание Жириновского.

Как писал NEWS.ru, по мнению Жириновского, члены КПРФ, выступившие против поправок в Конституцию, заняли варварскую позицию. По словам политика, все лидеры четырёх парламентских фракций были на приёме у президента. Все поддержали поправки. Представитель КПРФ был в рабочей группе. Идеи Коммунистической партии коррелируются с предложенными изменениями. Он считает, что его коллеги просто «переобуваются на лету». Их необходимо наказать за это.