Жириновский призвал арестовать Зюганова, Прилепина и Миронова

https://static.news.ru/photo/eb817232-abf0-11eb-85bb-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить «левые партии» и потребовал арестовать главу КПРФ Геннадия Зюганова, сопредседателей партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина и Сергея Миронова. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Эшелонами в Сибирь! Запретить левые партии, слова «коммунизм» и «социализм», — заявил Жириновский в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

По мнению политика, такие меры призваны показать левым партиям, что «мы ещё жёстче, чем они». Жириновский добавил, что необходимо составить список организаций, которые хотят свергнуть действующую власть.

Как считает глава ЛДПР, необходимо запретить КПРФ, «Справедливую Россию» и «Левый фронт». Также в этот список должен войти Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом).

Ранее Жириновский заявил, что Украина должна присоединиться к России и стать её частью в виде губерний. Он считает, что власти регионов юго-востока Украины могут последовать примеру Крыма. Им следует, как и на полуострове в 2014 году, провести референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Политик также уверен, что Украина исчезнет как государство, поскольку НАТО за неё воевать не будет. По его мнению, власти страны специально делают всё возможное, чтобы обострить конфликт в Донбассе и вызвать реакцию Североатлантического альянса.