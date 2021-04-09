«Сопротивление будет подавлено»: Жириновский ждёт соединения Украины с РФ

https://static.news.ru/photo/7d89e0b8-9a0a-11eb-9884-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: vk.com/zhirinovskyv

Украина должна присоединиться к России и стать её частью в виде губерний. Такое мнение выразил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Когда Крым был в составе Украины, мы говорили, что не только он, но вся Украина должна быть возвращена под юрисдикцию России в виде губерний — Киевская, Житомирская, Львовская. Войска будут введены на всю территорию Украины. Любое сопротивление будет подавлено в течение 24 часов, — заявил политик в эфире радио «КП».

Жириновский считает, что власти регионов юго-востока Украины могут последовать примеру Крыма. Им следует, как и на полуострове в 2014 году, провести референдумы о вхождении в состав Российской Федерации.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Жириновский предрёк исчезновение Украины как государства, так как НАТО не будет за неё воевать. Политик считает, что власти страны специально делают всё возможное, чтобы обострить конфликт в Донбассе и вызвать реакцию Североатлантического альянса.