Жириновский представил сценарий присоединения Белоруссии к РФ

https://static.news.ru/photo/7fcef718-e539-11ea-b19e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Белоруссия должна присоединиться к России. По словам политика, действующего лидера страны Александра Лукашенко ожидает «судьба Пиночета», поэтому у него нет другого выбора.

Как заметил Жириновский, вхождение Белоруссии в состав РФ возможно в виде шести областей. Лукашенко же, по мнению лидера ЛДПР, станет вице-премьером России, отвечающим за сельское хозяйство.

Мы вынуждены выбирать из двух зол. Лукашенко надоел белорусам. Но прозападная оппозиция ещё хуже. Они против России, уже говорят на английском и вывешивают флаги ЕС, — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Политик добавил, что для России выгодно сохранение президента Белоруссии, однако работать он в дальнейшем должен будет на ином посту. Ранее Жириновский утверждал, что Лукашенко очень хочет остаться у власти в своей стране, однако сделать ему это будет практически невозможно.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил Лукашенко. Однако выходящие на митинги считают, что на выборах верх взяла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, Жириновский поспорил с ведущим «Эха Москвы» Алексеем Нарышкиным на ящик пива, что Белоруссия войдёт в состав России в начале 2021 года.