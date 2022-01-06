Жириновский объяснил причины протестов в Казахстане

Причины происходящих событий в Казахстане кроются в слишком большом неравенстве между бедными и богатыми, а также в отсутствии подлинной демократии, сообщил в своём Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По словам политика, у власти в республике уже более 30 лет находится одна команда, ничего нельзя критиковать, в итоге люди не выдерживают.

Назарбаев стал первым секретарём ЦК Компартии Казахстана ещё до 1991 года, до получения независимости Казахстаном. Теперь у власти его преемник Токаев, а на выборах всегда побеждает одна партия с результатом под 80%. И при этом ничего нельзя критиковать. Не только Назарбаева и Токаева, но даже существующие проблемы. И все, кто против, вынуждены уезжать в иммиграцию. Люди не выдерживают, — написал он.

Также, по мнению Жириновского, на протестные настроения оказал влияние национальный гнёт. Он напомнил, что сам родился в Казахстане, во времена его детства большинство детей в классе были русские, сейчас всё наоборот. Русские «в страшном загоне», половина уже уехала.

Раньше можно было изучать казахский язык факультативно, теперь это принуждают делать. Всё это вызывает озлобление и у русских, и у других народов, подчеркнул он.

Кроме того, Жириновский считает, что к акциям протеста могло привести недовольство сельских жителей Казахстана тем, как хорошо живут городские, влияние со стороны окружающих мусульманских стран, а также слабость армии и спецслужб, неспособных защитить правящий режим.

Ранее председатель правления московского фонда «Казахская диаспора» Полат Джамалов сообщил, что поводом для нынешних акций протеста в Казахстане стало повышение цены на газ, а причиной — то, что народ в богатой нефтью стране при существующей власти живёт в бедности.

Для разрешения ситуации нужно полностью реконструировать государственную власть. Чем быстрее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев это сделает, тем лучше, считает он.