Жириновский: КПРФ и Зюганов уйдут вместе, навсегда и далеко

https://static.news.ru/photo/acd16718-1910-11eb-9cbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У КПРФ и Геннадия Зюганова нет и не может быть преемников. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе своего выступления на пленарном заседании Государственной думы.

Преемники? Никаких преемников у него нет! Он уйдёт, Геннадий Андреевич, и он уйдет вместе с партией. Такого варианта нет, что вместо Зюганова кто-то. Вместе уйдут, навсегда и далеко, — приводит РИА Новости слова лидера либерал-демократов.

При этом Жириновский перечислил имена видных представителей коммунистической партии, заявив, что не видит среди них преемника Зюганова.

Геннадий Андреевич — молодец, — подытожил глава ЛДПР.

Как писал NEWS.ru, ранее Жириновский предложил оставить в России только две партии — ЛДПР и «кремлёвскую». По его мнению, большое количество партий «засоряет поле».