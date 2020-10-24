Жириновский предложил оставить в России две партии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать министерство по демографической политике и по делам молодёжи. С такой инициативой политик выступил на встрече лидеров думских фракций с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Надо министерство по демографической политике. Мы будем стонать — сколько русских нету, сколько ушло... А где? Кто этим занимается? Демографическая политика обязательно нужна, — приводит РИА Новости слова лидера либерал-демократической...