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Жириновский предложил оставить в России две партии

23:22, 26 октября 2020

В России следует оставить только две партии — ЛДПР и «кремлёвскую». С таким предложением выступил лидер либерал-демократической партии Владимир Жириновский.

Я понимаю, коммунистам уже пора уходить вообще, «Справедливой России» тоже. Оставьте две партии: кремлёвскую, под любым названием, и ЛДПР — будет порядок. Если будет шесть — семь партий, будет бардак в стране, — заявил Жириновский в своём выступлении, стенограмма которого опубликована на сайте правительства.

По мнению лидера ЛДПР, большое количество партий «засоряет поле».

Когда одного и того же человека на всех каналах каждый день показывают. Журавлёв — сейчас он возглавит партию «Родина». Пригожин даст огромные деньги, и партия пришла в Госдуму. Как хорошо! Профанация, обмануть людей. Уже не обманете никого. Белоруссия и Хабаровск показали, — заключил Жириновский.

Как писал NEWS.ru, Жириновский ранее в ходе своего выступления также выступил с инициативой создать вместо Росмолодёжи министерство молодёжи. По его мнению, действующая структура не справляется со своими обязанностями.

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