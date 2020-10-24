Жириновский предложил оставить в России две партии

В России следует оставить только две партии — ЛДПР и «кремлёвскую». С таким предложением выступил лидер либерал-демократической партии Владимир Жириновский.
Я понимаю, коммунистам уже пора уходить вообще, «Справедливой России» тоже. Оставьте две партии: кремлёвскую, под любым названием, и ЛДПР — будет порядок. Если будет шесть — семь партий, будет бардак в стране, — заявил Жириновский в своём выступлении, стенограмма которого опубликована на сайте правительства.
По мнению лидера ЛДПР, большое количество партий «засоряет поле».
Когда одного и того же человека на всех каналах каждый день показывают. Журавлёв — сейчас он возглавит партию «Родина». Пригожин даст огромные деньги, и партия пришла в Госдуму. Как хорошо! Профанация, обмануть людей. Уже не обманете никого. Белоруссия и Хабаровск показали, — заключил Жириновский.
Как писал NEWS.ru, Жириновский ранее в ходе своего выступления также выступил с инициативой создать вместо Росмолодёжи министерство молодёжи. По его мнению, действующая структура не справляется со своими обязанностями.