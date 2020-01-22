https://static.news.ru/photo/11017bf6-3d11-11ea-891d-fa163e074e61_660.jpg Александр Жаров Фото: rkn.gov.ru

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сохранит свой пост, несмотря на перестановки в правительстве. Само ведомство входит в состав Минкомсвязи.

О том, что Жарова не будут увольнять, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два своих источника.

21 января указом президента РФ на должность главы Минкомсвязи был назначен вице-президент Ростелекома Максут Шадаев. Он сменил в этом кресле Константина Носкова. По одной из версий, его опала вызвана недовольством реализацией проекта «Цифровая экономика».

Кабинет министров России 15 января в полном составе ушёл в отставку. Новым премьером стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. В его команду не вошли Мутко, Васильева, Топилин, Скворцова, Орешкин, Мединский и ещё ряд прежних министров, писал NEWS.ru.