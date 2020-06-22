Зеленский: не поехал бы на парад даже по приглашению Москвы

https://static.news.ru/photo/da706074-b49e-11ea-b4d2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не принял бы приглашение российских властей на юбилейный парад Победы, который 24 июня пройдёт в Москве.

Нет, не поехал бы. Мне кажется, и официального приглашения не было, — заявил президент в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Торжества на Красной площади пройдут в день исторического Парада победителей 1945 года. Большинство мероприятий Дня Победы не состоялись 9 мая — тогда Россия проходила пик эпидемии коронавируса.

Когда в начале июня президент Владимир Путин заявил о стабилизации обстановки, он первым делом поручил провести парад. За три недели около 20 регионов отказались от проведения массовых мероприятий 24 июня, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию.

Как писал NEWS.ru, ещё в мае в Кремле сообщили, что не пригласят Зеленского на парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Представители десятков стран, включая проведшего свой парад 9 мая белорусского лидера Александра Лукашенко, приняли приглашения на торжества в Москве.