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Зампостпреда РФ при ООН заявил о возможной провокации США на Украине

Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил о возможной провокации США на Украине
07:27, 15 февраля 2022
Зампостпреда РФ при ООН заявил о возможной провокации США на Украине
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США или их союзники могут готовить провокацию на Украине, заявил в интервью порталу Grayzone первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, Вашингтон специально нагнетает истерию вокруг «российского вторжения», чтобы отвлечь российскую сторону от важных проблем или устроить провокацию с вовлечением украинских сил на линии соприкосновения.

Я полагаю, что это отвлекающая операция для того, чтобы попытаться свести наши более важные озабоченности к некоторым незначительным проблемам, относящимся к Украине. Они могут не казаться незначительными, но в плане глобальных вопросов безопасности моей страны они определённо незначительны. Это одно из предположений. Другое предположение может быть потенциально очень опасным: возможно, США или их союзники действительно задумали какую-то провокацию с вовлечением украинских сил на линии соприкосновения, — сказал Полянский.

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