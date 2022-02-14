Зампостпреда РФ при ООН заявил о возможной провокации США на Украине

Россия с большой долей вероятности не примет участие в запрошенной Киевом встрече для обсуждения перемещений российских войск близ границы с Украиной. Она состоится 15 февраля. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали осведомлённые источники в МИД РФ.

В МИД РФ в понедельник днём сообщили, что решение относительно участия в заседании 15 февраля ещё не принято, но, скорее всего, Россия не будет в нем участвовать, — сообщает издание....