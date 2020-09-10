Захарова раскритиковала Украину за борьбу с русским языком

https://static.news.ru/photo/459145fa-f412-11ea-abb3-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила политику украинских властей в отношении русского языка. По её словам, Киев в этом вопросе переходит разумные пределы.

Борьба украинских властей с русским языком перешла все разумные пределы, начались карательные акции против собственных же граждан, — цитирует Захарову ТАСС.

Представитель ведомства напомнила об аресте учителя русского языка Татьяны Кузьмич в Херсонской области. Она считает, что дело о госизмене в отношении педагога сфабриковано. Кузьмич преследуют из-за её работы над сохранением и развитием русского языка на Украине.

Учитель была задержана 20 августа. Суд отправил её в СИЗО до 9 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов предложил ввести санкции в отношении Украины из-за запрета образования на русском языке. По его словам, власти страны нарушают ключевые права своих граждан.