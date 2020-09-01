В Госдуме предложили ввести санкции за запрет русского в украинских школах

https://static.news.ru/photo/10fc61ae-ec64-11ea-84f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции против Украины за запрет образования на русском языке предложил ввести руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов.

Отмечается, что на Украине все русскоязычные школы с 1 сентября переходят на преподавание на украинском языке. Однако школы с обучением на других языках национальных меньшинств государства продолжат заниматься этим ещё в течение трёх лет.

Миллионы русскоязычных жителей Украины лишаются права учить своих детей на родном языке, — цитирует Миронова РИА Новости.

Он добавил, что власти Украины нарушают ключевые права своих граждан. Кроме того, Миронов обрушился с критикой на президента Украины Зеленского, который не смог остановить войну в Донбассе и дискриминацию русскоязычных граждан страны.

По мнению Миронова, Россия должна защитить таких граждан Украины и призвал ввести санкции против Киева. По его словам, у Москвы есть огромное количество способов надавить на украинские власти в этом вопросе.

В 2019 году бывший тогда президентом страны Пётр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подразумевающий использование почти во всех сферах жизни только украинского языка. Нынешний президент Владимир Зеленский заявил, что закон был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью». Он заявил о необходимости определить, справедливы ли действующие языковые квоты. Однако позже он заявил, что оснований для признания неконституционным закона о функционировании украинского языка на Украине как государственного нет.

6 декабря 2019 года Венецианская комиссия Совета Европы пришла к выводу, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике. Эксперты СЕ призвали Украину пересмотреть закон о госязыке. Представители комиссии отмечают «необходимость содействия использованию украинского языка в качестве государственного» с учётом «особого места русского языка на Украине», писал NEWS.ru.