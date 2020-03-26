https://static.news.ru/photo/74a748f4-6f8c-11ea-a4b6-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала информационной войной заявления госсекретаря США Майкла Помпео о коронавирусе.

Это и есть информационная война, — сообщила дипломат в Facebook.

Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео в интервью программе The Hugh Hewitt Show заявил, что намерен употреблять термин «уханьский вирус» при описании коронавируса, ставшего причиной пандемии. Политик указал на «особую ответственность» КНР за прозрачность в вопросах, касающихся пандемии.

Ранее Помпео выступил с критикой в адрес властей Ирана. Глава Госдепа считает, что руководство страны замалчивает информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией, чем подвергает «большему риску» как местное население, так и остальной мир. По словам дипломата, Тегеран не предпринял решительных действий, а предоставляемая им информация о количестве заражённых и умерших от COVID-19 не является прозрачной. Госсекретарь Соединённых Штатов подчеркнул, что верховный и духовный лидер Ирана Али Хаменеи отказался от предложенной Вашингтоном помощи.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека.

Всего в мире коронавирусом заразились более 500 тысяч. Жертвами болезни стали 22,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.