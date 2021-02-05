Захарова объяснила, зачем МИД РФ завёл аккаунт в TikTok

https://static.news.ru/photo/095059e4-6886-11eb-aa8d-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

У МИД России появился аккаунт в социальной сети TikTok. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что это планировалась давно, но события последних недель ускорили процесс создания аккаунта.

Это не дань моде, а просто информационная работа, — сообщила Захарова.

В настоящий момент на аккаунт МИД России подписаны 16 человек, на странице в TikTok загружено два видео. Первое посмотрели 60 человек, второе — 129.

Ранее Мария Захарова удивила пользователей Instagram фотографией, на которой её целует художник Никас Сафронов. Дипломат не уточнила, при каких обстоятельствах и когда была сделана эта фотография.

Как писал NEWS.ru, Захарова предположила, что социальные сети будут перестраиваться, а также испытывать не себе давление. Она подчеркнула, что главную роль в медиасфере сейчас играют фейки, под которыми меркнет «зло пропаганды». Дипломат считает, что пропаганде можно противостоять, а фейкам — невозможно, по крайней мере, сейчас таких механизмов не существует.