Захарова заявила о вероятной перестройке социальных сетей в мире

https://static.news.ru/photo/ed30590a-c04a-11ea-ac0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о вероятной перестройке сферы социальных сетей. По её словам, они будут меняться, а также испытывать на себе давление.

Мы видим уже капитальное начало перестройки, модерации, законодательного оформления социальных сетей. Если до этого, на протяжении нескольких лет, это была такая прелюдия, то сегодня, конечно, эта среда будет испытывать на себе либо давление, либо влияние, но она будет так или иначе, безусловно, меняться, — цитирует её РИА Новости.

По словам Захаровой, на сегодняшний день главную угрозу в медиасреде представляют фейки. Однако ранее таковой считалась пропаганда.

Сегодня, мне кажется, зло пропаганды меркнет по сравнению с той угрозой, которую несут фейки. Потому что вы можете сопротивляться пропаганде, у вас для этого есть инструментарий, есть в том числе законы, для этого были созданы мировые международные институты, для этого создавалось гражданское общество, — добавила она.

Дипломат подчеркнула, что пропаганде можно противостоять, а фейкам невозможно. На данный момент таких механизмов не существует.

Ранее в России была разработана система по обучению распознаванию фейков. В рамках проекта людям будут рассказывать о критериях оценки правдивости информации и о способах выявления ложных новостей.

Как информировал NEWS.ru, в Государственной думе решили обсудить фейки в зарубежных СМИ. Они по большей части относятся к прошедшему голосованию по поправкам к Конституции России.