Мария Захарова удивила соцсеть фото, на котором её целует Никас Сафронов

https://static.news.ru/photo/e39d0cae-e295-11ea-87fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём верифицированном аккаунте в Instagram поделилась снимком, на котором её в щёку целует известный художник Никас Сафронов.

Фотография появилась в аккаунте Захаровой около полуночи по московскому времени 20 августа. Где и при каких обстоятельствах она была сделана, представитель МИД не уточнила.

Ой, девчонки, режим с гигиеной нарушали мы на каждом шагу, — подписала пост Захарова.

Комментарий к фото — строчка из песни «Настоящий полковник», которую исполняет Алла Пугачёва.

Подписчики Захаровой не поняли причины появления этого снимка, а многие воспользовались постом, чтобы обратиться к представителю МИД с просьбой решить проблему с вывозными рейсами.

Мария, добрый день. Пожалуйста, обратите внимание на граждан РФ, которые лишены возможности поцеловать мужей и прижать к себе детей... Мы с 15 июля ждём вывозной рейс из КНР, но его нет в запланированных до конца августа, — написала пользователь с ником uanetta.

Как сообщал NEWS.ru ранее, художник Никас Сафронов назвал размер своих ежемесячных расходов. По его словам, всё заработанное он сразу тратит, так как не привык откладывать.