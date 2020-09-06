Захарова: Берлин сам затягивает расследование ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/bed84478-f01a-11ea-94c7-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Берлин, призывая Москву срочно принимать шаги по расследованию ситуации с Алексеем Навальным, вместе с тем специально затягивает этот процесс, не отвечая на запрос России. Захарова напомнила, что управление юстиции Берлина только в прошлую пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры РФ. Между тем российская сторона направила его ещё 27 августа.

Где же эта срочность, на которой вы настаиваете? Её очень не хватает именно немецкой стороне. Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает, — сказала она журналистам, добавив, что у Москвы нет уверенности в том, что Берлин "не ведёт двойную игру".

Утром 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild заявил, что в Германии видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению Мааса, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает. Он также предупредил, что ФРГ и её партнёрам придётся обсудить соразмерный ответ, если в ближайшие дни из России не последует никаких действий в рамках расследования.

Вечером 2 сентября правительство Германии заявило, что 20 августа в России на Навального была совершена атака с помощью химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». К такому выводу пришли военные токсикологи, проводившие анализы по запросу берлинской клиники, где в коме лежит россиянин.

Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой помощи немецким коллегам. В нём идёт речь о передаче анализов и диагностики оппозиционера. Ответа пока не последовало. Национальная медицинская палата РФ также предложила немецким коллегам сформировать экспертную группу для того, чтобы установить основную причину случившегося с политиком.

Ранее правоохранительные органы РФ и Кремль заявляли, что пока не видят основания для возбуждения уголовного дела по факту случившегося с Навальным, писал NEWS.ru.